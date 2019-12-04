İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı, kasım ayında düzenlenen güvenlik operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Çataklı, kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diğer yandan operasyonlarda 206 sığınak, barınak ve mağara kullanılmaz hale getirildi.

KIRAN OPERASYONLARI

Kıran Operasyonları kapsamında düzenlenen harekatta 124 terörist etkisiz hale getirildi.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI

1 Ekim'de başlatılan operasyonda da şu ana kadar 267 terörist etkisiz hale getirildi.