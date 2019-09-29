29 Eylül 2019 Pazar 13:01:34 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 13:57:34
İçişleri Bakanlığı: JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir." açıklamasında bulundu
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT