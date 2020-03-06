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06 Mart 2020 Cuma 12:38:54 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:48:13

İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu 1 yabancı teröristin daha ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu 1 yabancı teröristin daha ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda Hırvatistan uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.

AA

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