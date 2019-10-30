30 Ekim 2019 Çarşamba 15:03:52 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:33:24
Muş'ta hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
(AA)
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