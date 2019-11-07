07 Kasım 2019 Perşembe 15:33:00 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 15:40:14
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Beşiktaş'ta yıldız oyuncuların Portekiz'e götürülmemesi "Beşiktaş, Avrupa'yı gözden çıkardı" yorumlarının yapılmasına neden oldu