İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklama yapıyor

İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Sağlık Bakanı Koca, kriz merkezinde Elazığ Valisi'nden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulunuyor

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti.

Şu anda göçük altında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığımız bilgi çerçevesinde, Malatya'da depremle karşılaşan bölgelerde göçük altında kimse yok.

Fakat Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralanmak suretiyle hastanelere müracaat etmiş veya bizim sağlık ekiplerimiz tarafından hastaneye getirilmiştir.

Malatya'da ise 148 vatandaşımız hastanelere sevk edilmişlerdir. Malatya'da 3 ağır yaralımız var, Elazığ'da 2 ağır yaralımız var. Toplam 5 ağır yaralımız mevcut durumda.

Olayın duyulduğu 20:55 saatinden itibaren, bir dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu arz ettik. Bu dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdik. Kıymetli vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Geçmişte çok acı tecrübelerimiz var ve hep beraber bu millet olarak yaşadık.