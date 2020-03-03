03 Mart 2020 Salı 09:37:30 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 09:54:11
İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyle Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen sayısını açıkladı. Soylu, "saat 09.15 itibarıyle Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.15 itibarıyle Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 130 bin 469." bilgisini paylaştı.
AA