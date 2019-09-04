04 Eylül 2019 Çarşamba 12:10:05 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:12:36
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
çişleri Bakanlığı 10'u sözde üst düzey, 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey ...
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT