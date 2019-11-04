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04 Kasım 2019 Pazartesi 16:03:56 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:10:07

Hollanda, Irak'ta 70 sivili katlettiğini kabul etti

Hollanda hükümeti, 3 Haziran 2015'te Hollanda'nın DEAŞ'a karşı yaptığı mücadelede, F-16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında El-Havica ilçesinde 70 sivilin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Hollanda, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la 2015'te mücadele ettiği ve koalisyon güçleri içinde yer aldığı süredeki hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiğini kabul etti.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın DEAŞ'a karşı yaptığı mücadelede F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında, 3 Haziran 2015'te Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesinde en az 70 sivilin yaşamını yitirdiğinin doğru olduğunu belirtti.

Bijleveld, Hollanda'nın ayrıca 21 Eylül 2015'te Musul'da terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu zannedilen bir eve yaptığı operasyonda ise 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle "çok üzgün" olduklarını kaydeden Bijleveld, operasyonun yapıldığı yerlerle ilgili eksik ve yanlış bilgi edindiklerini fakat operasyonun kendisinin yanlış olmadığını savundu.

Bijleveld, savaş ortamında sivil kayıp riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının imkansız olduğunu ifade etti.

F16 pilotları gibi bireysel şahısların, sadece şahsen bir ceza gerektiren suç işlediklerinde ceza kanunları uyarınca sorumlu olduklarını vurgulayan Bijleveld, Savunma Bakanlığınca yapılan araştırmada, yasa dışı güç kullanılmadığı sonucuna varıldığını belirtti.

Bijleveld, operasyonda sivillerin hayatını kaybetmesinin 2015'te Savunma Bakanlığınca bilindiğine işaret ederek, Temsilciler Meclisinin bir önceki Savunma Bakanı Jeanine Hennis tarafından bu konuda yanlış bilgilendirildiği bilgisini de paylaştı.

Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesinin yaptığı araştırmayla ilgili 18 Ekim'de yayımlanan haberde, 3 Haziran 2015'te Hollanda'nın DEAŞ'a karşı yaptığı mücadelede, F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında El-Havica ilçesinde 70 sivilin yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.

Araştırmada, bomba üreten bir fabrikaya yapılan hava saldırısında, El-Havica ilçesinde bir semtin yerle bir olduğu, bunun DEAŞ'a karşı yapılan mücadelenin "koalisyon güçlerinin en kanlı saldırılarından biri olduğu" açıklanmıştı.

BİLGİ EDİNMEK İÇİN YAPILAN BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Araştırmada, Hollanda tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında daha fazla net bilgi edinmek için 2016'da Hollanda Savunma Bakanlığına, 2018'de de iki kez Hollanda Savcılığına yapılan başvuruların reddedildiği aktarılmıştı.

Hollanda Savcılığının, geçen yıl olayı araştırdığı ve soruşturmanın devam etmesi için bir sebep olmadığı kanısına vardığı bilgisi paylaşılmıştı.

Araştırmada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) söz konusu operasyonda 70 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladığı, Hollanda Savunma Bakanlığınca ise ülkenin hava operasyonuna dahil olduğu konusunda henüz doğrulama gelmediği belirtilmişti.

Bu yıl temmuz ve eylülde Irak'ta kurban yakınlarıyla görüşüldüğü ifade edilen araştırmada, hava saldırısı düzenlenen fabrikanın etrafında mülteci kampları bulunduğu ve bu bilindiği halde saldırının gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı bildirilmişti.

Operasyonda, siviller arasında ölenlerin daha fazla olduğu ve yüzlerce yaralının yanı sıra 23 çocuğun da hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

 

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