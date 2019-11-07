HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier'e 15 yıla kadar hapis istemi

  • Bist 100
    102179
  • Dolar
    5,7402
  • Euro
    6,3605
  • Altın
    275,7850
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu
Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Vatandaş ucuza kullanabilecek
Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu Meksika'da 15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu
Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına engel açıklaması Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına engel açıklaması
Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı! Polisi görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı!
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası İsrail'in füzesi Rusya'nın eline geçti iddiası
Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi Suriye'deki sivil halk ve ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin ton un hibesi
Meteoroloji açıkladı! Yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Yurtta hava durumu nasıl olacak?
Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında Meteoroloji personel alımı KPSS tercihleri ne zaman? Meteoroloji personel alımı KPSS tercih kılavuzu yayında
Hindistan'dan dev S-400 alımı Hindistan'dan dev S-400 alımı
Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki: Sizler ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki: Sizler ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz?
Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları 8-9 günde paramparça ettik
Doktor, doktora kurşun yağdırdı Doktor, doktora kurşun yağdırdı
Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi... Dehşete düşüren istatistik! Fatih Terim sezon başında bunu göremedi...
TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti TBMM Başkanı Şentop Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı
Medipol Başakşehir kritik Wolfsberger deplasmanında kazanmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler Medipol Başakşehir kritik Wolfsberger deplasmanında kazanmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler
Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın alarak' muhalifleri ve gazetecileri gözetlemiş Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın alarak' muhalifleri ve gazetecileri gözetlemiş
ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı
'Recep İvedik 6'nın galası yapıldı 'Recep İvedik 6'nın galası yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 09:52:15 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:21:23

HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Nazlier'e 15 yıla kadar hapis istemi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlier hakkında hazırlana iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.      

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.      

 Terör örgütü PKK'nın milis yapılanmasına ilişkin de bilginin yer aldığı iddianamede, örgütün milis yapılanmasına önem verdiği bildirildi.      

İddianamede, "Lice-2019" isimli gizli tanığın Nazlier hakkında verdiği ifade de yer aldı.      

Gizli tanık ifadesinde Nazlier'in fotoğrafını teşhis ederek, şüphelinin isteyerek ve bilerek sürekli terör örgütü PKK'ya yardım ettiğini ileri sürdü.      

 - "Babasına ait araçla teröristlerin naklini sürekli gerçekleştirir"      

 "Lice-2019", Nazlier'in 2 kardeşinin örgütte olduğunu ve birinin bomba yaparken elinde patladığı için öldüğünü öne sürerek, şunları kaydetti:      

 "Rojda Nazlier, anne ve babasıyla uzun yıllardan beri bilerek ve isteyerek sürekli olarak karşılıksız bu bölgedeki teröristlerin yaşam bulmasını, faaliyet göstermesini sağlayarak, lojistik ihtiyaçlarını karşılar. 3 yıl önce hava saldırısında 'Azad' kod isimli terörist yaralı olarak kurtuldu. Bir milisin evinde saklanan terörist, Nazlier ve örgütün sözde sorumlusu olan teröristle pikapla alınarak tedavi etmek için götürüldü. Nazlier, babasına ait araçla teröristlerin naklini sürekli gerçekleştirir. Teröristleri evin barındırarak, yapılan gizli toplantılarda örgütsel kararlar alırlar. 2016'da Lice'nin Şenlik köyünün Yücetepe bölgesinde milis Nazlier'in, teröristlerle sığınak kazdığını biliyorum. Teröristlerin verdiği listedeki yaşam malzemelerini alan şüpheli 2 gün sonra onlara teslim etti."      

Nazlier'in köydeki evinin teröristlerin karargahı, toplanma ve lojistik merkezi gibi kullanıldığını iddia eden gizli tanık, "Hava saldırısı sonrasında yaralanan örgüt mensubuna yaptığı yardımlardan dolayı HDP'den belediye başkanı adayı gösterilerek, seçildi. Teröristler ile sığınak kazan, örgüte bilerek, isteyerek yardım ve yataklık eden birinin belediye başkanı olması çok kötü bir durum. Vicdanen rahatsızlık duyduğum ve gözaltına alındığını fırsat bildiğimden, devletimize duyduğum güven üzerine ifade verdim." ifadelerini kullandı.      

Nazlier'in, terörist taziyesine ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldığı kaydedilen iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:      

"Şüpheli, kırsalda bulunan teröristlerin ihtiyaçları için milis olarak barındırıp, sevkini sağlamıştır. Nazlier, terör örgütünün propagandası dönüşen etkinliklere katılmıştır. Terör örgütüyle organik bağ kuran şüphelinin terör örgütünün hiyerarşik yapısı dışında değerlendirilmediği ve eyleminin terör örgütüne üye olmak suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."      

 - İstenilen ceza      

 Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.      

Teslim olan terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T de, fotoğrafından teşhis ettiği şüpheli Nazlier hakkında ifade vermiş, şüphelinin teröristlerin milisliğini yaptığını ileri sürmüştü.       

E.T, Nazlier'i Lice ilçesinin Şenlik köyündeki evinde iki yıl önce gördüğünü öne sürerek, şunları kaydetmişti:      

"Kış sığınağından çıktıktan sonra silahlı ve üzerimizde terörist kıyafetiyle 6 örgüt üyesiyle milis olan Nazlier'in evine gittik. Nazlıer, kapıyı açtığında bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. İlk kez görmüştüm ancak diğer örgüt üyelerinden ismini daha önce duymuştum. Nazlier'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir.
Bu milis, bana göre 10 teröristten daha etkilidir. Evinin yerini biliyorum, bizzat yer göstermesi de yapabilirim."      

Terörist E.T, Nazlier'in kardeşinin Lice kırsalında örgütteyken öldüğünü ve bu nedenle örgütün bu aileye çok destek verdiğini iddia etmişti.      

 E.T, Nazlier'in babasıyla yıllarca örgüte yardım ettiğini, evindeki görüşmede babasının cezaevinde olduğunu anlattığını, onun yokluğunu kendilerine aratmayacağını söylediğini öne sürmüştü.      

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ