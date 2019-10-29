Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca Cizre Belediye Belediye Başkanı Zırığ hakkında "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kovuşturma dosyası kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi gereğince 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı bildirildi.

Zırığ'ın, devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun "Cizre Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği belirtildi.

(AA)