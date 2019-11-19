Havada Madonna krizi! Gençleştirici kriyoterapi tankını kullanmak isteyince...

61 yaşındaki şarkıcı Madonna dünya turnesi için bindiği özel jetinde ‘gençleştirici kriyoterapi tankı’nı da yanına aldığı ve jette kullanmak istemesi nedeniyle kriz çıktı. Eksi 196 derecelik nitrojen buharı veren tankın uçaktaki tüm enerjiyi tüketeceğini söyleyen kaptan pilot, seferi yapmayacağını söyleyince Madonna'nın vazgeçtiği öğrenildi.



Madonna uçakta kriz çıkardı!



Efsane şarkıcı Madonna ‘gençleştirici kriyoterapi tankı’nı uçakta kullanmak isteyince kriz çıktı.