Hatice ayakla şişe açma akımını yanlış anlayınca eliyle açtı

Bottle Cap Challenge, 'ayakla kapak açma' akımı dünyanın dört bir yanında trend oldu. Bottle Cap Challenge akımında, ünlü isimlerin yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da birbirlerine meydan okuyarak paylaşımda bulunuyor.

"SUSAYINCA BEN"

İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına cesur pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Hatice de dahil oldu. Kırmızı mayosuyla "Bottle Cap Challenge" akımına farklı bir yorumla dahil olan Hatice, paylaşımına "Susayınca ben" notunu ekledi.

HATİCE KAPAĞI ELİYLE AÇTI

Şarkıcı Hatice, ayakla kapak açma akımına farklı bir yorum kattı. Şişeyi eliyle açan şarkıcı, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.