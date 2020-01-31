31 Ocak 2020 Cuma 10:04:23 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:05:09
Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.
Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.
Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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