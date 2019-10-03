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03 Ekim 2019 Perşembe 12:56:34 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:58:06

Hatay'da askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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(DHA)

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