03 Ekim 2019 Perşembe 12:56:34 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:58:06
Hatay'da askeri araç devrildi: 1'i ağır 5 asker yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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(DHA)
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