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21 Mart 2020 Cumartesi 10:51:23 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 11:03:45

Hastane personelinden "Evde kalın" çağrısı

Kırklareli'nde, Babaeski Devlet Hastanesi personeli, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladıkları pankartlarla vatandaşlara, 'Evde kalın' çağrısı yaptı.

Babaeski Devlet Hastanesi personeli, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısında bulundu. Hazırlanan pankartlarda, "Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evde kalın lütfen" yazıldı. Hastane Başhekimi Hakan Azatçam, vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alıp evde kalmalarını isteyerek, uyarılarda bulundu.

Azatçam, şöyle dedi:

"ELLER EN AZ 20 DK SABUN VE SUYLA YIKANMALI"

"Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler yeni koronavirüs (Kovid-19) için de geçerlidir. Bunlar, el temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

"HASTA İNSANLARLA ARANIZA EN AZ BİR METRE MESAFE KONMALI"

Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır. Mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalıdır.

"HAPŞURMA VEYA ÖKSÜRME DE TEK SEFERLİK MENDİL KULLANILMALI"

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemelidir. Eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

"İYİ PİŞMİŞ YİYECEKLER TERCİH EDİLMELİ"

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir."

 

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