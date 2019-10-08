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08 Ekim 2019 Salı 13:02:36 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 15:27:18

Halisdemir'in şehit edilmesi davasında karara Yargıtay'dan onama istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz’da darbeci Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığa verilen cezanın onanmasını istedi. Ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sanıkların cezasına ilişkin onama kararını, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin vermesi bekleniyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanması istendi. Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti. Davayla ilgili son sözü Yargıtay 16. Ceza Dairesi söyleyecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen mahkumiyet kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulunmuştu.

Bu karara yapılan itiraz üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğname, davanın temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin temyiz itirazları incelendi.

ÖKK personeli sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının, hukuka uygun, yasal ve yeterli olduğu vurgulanan tebliğnamede, kararların onanması istendi.

Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.

Davayla ilgili son sözü Yargıtay 16. Ceza Dairesi söyleyecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

ÖKK'yı ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye ayrıca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.

Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak bu isimleri birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etti.

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