28 Ekim 2019 Pazartesi 08:44:42 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 08:45:17
Hakkari'de çıkan çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu
MSB, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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