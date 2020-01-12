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12 Ocak 2020 Pazar 09:53:58 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 09:56:07

Hakkari’de 5 bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Son dakika haberi... Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi. Açıklama Hakkari Valiliğinden geldi. Öte yandan özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

HAKKARİ'DE NERELER ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ?

Açıklamada, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge, 12 Ocak 2020 günü saat 00.00.01'den 26 Ocak 2020 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı bildirildi.

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