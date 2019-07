Hadise Reynmen'in şarkısını söyledi başı belaya girdi

'Ela' şarkısı ile YouTube'da izlenme rekorları kıran Reynmen, Hadise'nin başını belaya soktu. Hadise, Reynmen'in şarkısına çektiği klibi sosyal medyada paylaşıp olay olmuştu. Bir içecek firmasının yüzü olan Hadise, başka bir firmanın reklamlarında oynayan Reynmen'e verdiği destekle tepki çekti.

UYARI ALDI!

Firma yetkililerinden, Hadise'ye başka bir markanın reklam müziğiyle dans ettiği için uyarı geldiği iddia edildi.



HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.

Yapmak istediği müziği "şehirli pop" (urban pop) şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve Beyonce Knowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, "Onunla düet yapmak rüya gibi olurdu" diyor.

Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve beş dil (Flamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce) bilen Hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor. Söz yazıyor, beste yapıyor, kayıt stüdyolarında zaman geçiriyor ve konserlerine hazırlanıyor. Bunların yanısıra formunu korumak için jimnastik yapıyor, arkadaşları ve kardeşleriyle zaman geçirmekten hoşlanıyor.

Rock, soul ve dünyanın çeşitli yerlerinde icra edilen farklı müzik türlerini bir araya getirerek kendi beğenisine göre şekillendirmeyi amaçlayan Hadise'nin ilk teklisi "Sweat" adını taşıyordu. Yves Jongen'in yazdığı ve Serge Ramaekers ile birlikte yapımını üstlendiği şarkı, 3 farklı versiyonuyla raflardaki yerini aldı. Onu daha geniş kitlelere taşıyan parça ise, Haziran 2005 çıkışlı "Stir Me Up" oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ın video klibiyle de olumlu not aldı.

Hadise, 13 Ocak 2006'da yeni teklisi "Ain't No Love Lost"u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının video klibi ise Tayland'da çekildi. Öte yandan "Ain't No Love Lost" teklisinde, şarkının "Burdayım" adlı bir de Türkçe versiyonu bulunuyor.

Hadise 2005 yılında "Sweat" adlı ilk albümünü çıkardı. Bir sonraki albümü "Hadise" ise 2007 yılında çıkardı. En büyük başarısını 2009 yılında Moskova"da Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye"yi temsil ederek elde etti. Burada Düm Tek Tek adlı şarkıyla finallerde dördüncü oldu.

Şarkı çeşitli ülkelerin listelerinde 1 numara oldu. Düm Tek Tek şarkısının başarısıyla 2009 yılında "Fast Life" adlı bir İngilizce albüm ve "Kahraman" adlı bir Türkçe albüm çıkarttı. Fast Life albümünün başarısı çeşitli Avrupa ülkelerinde, Japonya"da, Endonezya"da büyük tanıtıcı bir turneye yol açtı…

Hadise Belçika"nın en prestijli ödülü olan TMF AWARDS "ta 2006 – 2007 ve 2009 yıllarında "BEST URBAN" kategorisinde ödüle layık görüldü. Balkanların en büyük müzik kanalı Balkanika TV tarafından her sene geleneksel olarak verilen Balkanların En İyileri ödüllerinde de Hadise, "Balkanların en iyi kadın sanatçısı 2009" ödülünü aldı. Ayrıca Türkiye"de de onlarca ödüle layık görüldü.

Hadise, bir yıllık bir hazırlıktan sonra "Aşk kaç beden giyer?" adlı 5. albümünü Nisan 2011 "de yayınladı (2. Türkçe albümü). Albümün ilk klibi ise "Superman" isimli şarkıya çekildi. "Superman" uzun süre listelerde birinci sırada yer aldı.

Albümün ikinci klibi ise adeta bir marş haline gelen "Aşk Kaç Beden Giyer" e çekildi. Klibin yönetmenliğini Hulya Açıkgöz üstlendi. Bu şarkı uzun süre listelerde bir numarada kaldı ve internette de tıklanma rekoru kırdı. Albümün üçüncü klibi ise yine Hulya Açıkgöz tarafından "Mesajımı Almıştır O" isimli şarkıya çekildi.

Hadise; şarkı sözü yazmaya, beste yapmaya ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca Belçika'da çeşitli konserler veriyor, Almanya, Hollanda, Polonya ve hatta Hindistan'da sahne almak için anlaşmalar imzalıyor. Onun adı şimdiden dünyaya yayılmaya başladı. Bakalım Hadise'yi önümüzdeki yıllarda Christina Aguilera, Jennifer Lopez gibi tüm dünyanın peşinden koştuğu bir popüler müzik yıldızı olarak görebilecek miyiz...

Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan "Düşman" adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı. Türkiye'yi temsil ettiği 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 16 Mayıs 2009 tarihinde "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla dördüncü oldu. Popstar adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. 2011 Ekim ayında Show TV'de yayınlanan, Acun Medya yeni projesi olan “O Ses Türkiye” ses yarışmasının jüriliğini yaptı.

Hadise 2012 yılının Haziran ayında "Biz Burdayız" adlı Single çalışmasını hayranlarının beğenisine sundu. Single da yer alan parçanın sözlerini Deniz Erten'e aitti ; bestesini, Deniz Erten, Mario Winans, Fotios Stefos birlikte yaptı. Klip yönetmenliğini ise Hülya Açıkgöz üstlendi.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen adıyla tanınan fenomen Yusuf Aktaş, hem şarkıları hem de hayat hikayesiyle merak konusu oldu. Komedyen, senarist ve yapımcı Cem Yılmaz'ın kuzeninin oğlu olan ve Ela şarkısıyla yıldızlaşan Yusuf Aktaş aslında kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın hayat hikayesi!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akraba olan, Reynmen takma adıyla tanınan fenomen Yusuf Aktaş, son şarkısı Ela ile oldukça gündemde. Bir günde tık rekoru kıran, adını Dünya listelerine yazdıran Reynmen, kendisi hakkında konuşan kişilere de cevap vermekten geri durmuyor. Peki Reynmen kimdir? Bu zamana kadar neler yapmıştır? İşte Reynmen'in hayatı hakkında tüm bilinmesi gerekenler!

REYNMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1995 yılında İstanbul'un Bağcılar ilçesinde doğdu. Liseyi açıköğretimle tamamlamıştır. Aslen Sivaslıdır. Annesinin adı Hasibe Yılmaz Aktaş'tır. Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde ön lisans eğitimi almaktadır. Vine uygulamasıyla sosyal medyaya adım atmış, Scorp adlı uygulamada çektiği videolarla fenomen olmuştur. Sonrasında YouTube üzerinden videolar yayınlamaya başlamıştır.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısına düet yapmıştır. Komedyen Cem Yılmaz ile Aktaş'ın annesi, dayı - hala çocuklarıdır. Annesinin kuzeni olan Cem Yılmaz ile de görüşmektedir.