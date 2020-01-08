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08 Ocak 2020 Çarşamba 10:44:18 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:23:55

Hac ibadeti yapanları belirleyen, hac kurası yarın çekilecek

İslam aleminin en önemli mekanı olan Kabe'yi ve etrafındaki kutsal mekanları ziyaret ederek yapılan hac ibadeti için kura çekimi yarın noter huzurunda yapılacak. Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarına kayıt belgeleri e-Devlet üzerinden verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletileceklerini hatırlatan Bircan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek."

"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE 2 BİN KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI"

Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını aktararak, Başkanlığın internet sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu bildirdi.

Şehit eşi, evlenmemiş çocuğu, anne, babası ile gazi ve eşlerinden başvuruda bulunanların kurasız hacca götürüleceğini anımsatan Bircan, "Şehit yakınları ve gaziler için bu yıl 2 bin kişilik bir kontenjan ayırdık. Geçen sene başvuranların sayısı 1600'dü. Sayının fazla olması durumunda kontenjanı artırabiliriz. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başvuru sayısı 2 binden fazla olduğu takdirde onlara ayrıca kontenjan tahsis edebileceğiz." diye konuştu.

AA

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