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07 Şubat 2020 Cuma 15:16:00 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 15:17:14

Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşındadır? Doya Doya Moda kim elendi kim kazandı - 7 Şubat 2020

Gülşah Saraçoğlu Doya Doya Moda’ya geri döndü. Geçtiğimiz hafta boyunca jüri koltuğunda görülmeyen Gülşah Saraçoğlu’nun akıbeti merak konusu olmuştu. Peki, Gülşah Saraçoğlu’na ne olmuştu? Gülşah Saraçoğlu kimdir, Doya Doya Moda Merve kimdir?

Gülşah Saraçoğlu Instagram hikayeleri bölümündesağlık problemleri sebebiyle Doya Doya Moda macerasına ara verdiğini duyurmuştu.

Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Kemal Doğulu da bu konuda “Bugün bir eksiğimiz var, arkadaşımız Gülşah Saraçoğlu bir sağlık sorunu nedeniyle bugün aramızda yok. Şifa diliyoruz, en kısa zamanda aramıza katılmasını bekliyoruz” diyerek açıklamada bulundu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jürisinde olduğu Doya Doya Moda yarışmasında her gün farklı konseptler puanlanıyor. En yüksek puanları alan yarışmacı haftanın birincisi olurken, en düşük puanları alan yarışmacı Doya Doya Moda'dan eleniyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda kim kazandı? İşte 3-7 Şubat haftası Doya Doya Moda yarışmasında yaşananlar...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

3-7 Şubat 2020 Haftası Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puanı toplayan kişi yarışmaya veda edecek. Doya Doya Moda'dan bu hafta elenecek olan isim açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda yarışmasında 3-7 Şubat haftası en yüksek puanları alarak haftanın birinci olan kişi henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda'da bu haftanın kazanan ismi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2016 yılında mide ameliyatı olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yenutr ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

 

MERVE KARABUL KİMDİR?

Merve Karabul, 32 yaşında. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Protez tırnak uzmanı olarak çalışıyor. Merve Karabul 1,68 boyuda, 44 beden.

Moda ile iç içe yaşayan Merve Karabul aynı zamanda  kedilerle ve sokak hayvanlarıyla ilgilenmekten hoşlanıyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN YARIŞMACILARI

Emel Başkan
Ahsen Perkitli
Su Baher
Merve
Ferda Nur Başaran
Sündüz Durmaz
Yaren Medin

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TV8'in yeni moda programı Doya Doya Moda hafta içi hergün saat 12:45'te ekranlara geliyor.

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