30 Kasım 2019 Cumartesi 19:17:58 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 20:48:23
Göztepe-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Fenerbahçe Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
66 yıl önce Amerika'dan getirdiği pikan cevizini Türkiye'de üretti, şimdi kilosunu 40 liradan satıyor