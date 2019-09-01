01 Eylül 2019 Pazar 18:50:36 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 19:51:06
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir CANLI
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’leri... Mücadele Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo, Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Fabricio, Berat, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Mehmet Topal, Ponck, Aziz Behiç, Azubuike, İrfan Can, Robinho, Visca, Arda Turan, Crivelli
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