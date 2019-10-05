05 Ekim 2019 Cumartesi 19:20:07 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:03:24
Gençlerbirliği-Galatasaray CANLI
Galatasaray, Süper Lig'de 7. haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel, Andone
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