Gebze’de Fırsatlarla Dolu Ayrıcalıklı Bir Yaşam Yükseliyor

İstanbul, Kocaeli ve Yalova’nın tam ortasında yer alan konumuyla Türkiye’nin en önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Gebze, geleceğin ve yeni Türkiye’nin en stratejik noktalarından biri olmaya aday.

Tüm bu fırsatlara yakın olmak isteyen ve geleceğe yönelik planlarını Gebze’nin fırsat dolu dünyasına göre yapan vatandaşlarımız için ise Emlak Konut projeler üretmeye devam ediyor.

Emlak Konut GYO Sizi Gebze’de Ayrıcalıklı Bir Yaşama Davet Ediyor

Gebze Emlak Konutları 1. ve 2. etabın vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgiyle karşılanmasının ardından Gebze Emlak Konutları 3. Etap projesi hayata geçirildi.

Sabah uyanıp camınızı açtığınızda mavi ile yeşilin buluştuğu bir manzaraya gözlerinizi açtığınızı hayal edin. Güne tertemiz bir havayı içinize çekerek başladığınızı.

Doğa ile iç içe bu yaşamın yanında şehirden de kopmadan onun yakınında olacağınız, İstanbul, İzmit ve Yalova’nın ortasındaki merkezi lokasyonuyla Gebze Emlak Konutları 3. Etap, sizleri bekliyor.

Günlük tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketleri, sosyal alanları, yürüme mesafesindeki okul, hastane, sağlık tesisleri, açık ve kapalı otoparkları, sevdiklerinizle birlikte gezintiye çıkabileceğiniz yürüme parkurlar, açık havada yeşilin içinde olmanın keyfini çıkaracağınız oturma alanlarıyla hem bedeninizi hem de ruhunuzu tazeleye yaşam alanlarıyla Gebze Emlak Konutları 3. Etap size ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralayacak.