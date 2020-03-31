Galatasaray yönetiminden indirim talebi

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri maddi anlamda bir hayli zora soktu.

Birçok gelirden mahrum kalan Galatasaray yönetimi, maaş ödemesi konusunda oyunculardan anlayış bekliyor.

Messi ve Ronaldo'nun ücretlerinde indirime gitmeyi kabul etmesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı idareciler, futbolcularla görüşme kararı aldı.

İlk olarak Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile masaya oturacak olan yönetim, oyunculardan indirip talep edecek. Bu 4 isim teklifi kabul ederse diğer futbolcularla da görüşülecek.



İKİNCİ PLAN: ERTELEME

Eğer yönetim görüşmelerden istediği sonucu alamazsa B planını devreye sokacak. Başkan Mustafa Cengiz'in oyunculardan alacaklarını 3 ay ertelemelerini isteyeceği öğrenildi.

İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor...