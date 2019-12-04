04 Aralık 2019 Çarşamba 20:04:56 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 20:05:54
Galatasaray-Tuzlaspor CANLI
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
GALATASARAY: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor
TUZLASPOR: Bayram Olgun, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Tarık Mayhoş, Yasin Yener, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Umut Sönmez, Mustafa Emre Can, Abdullah Halman
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