23 Ocak 2020 Perşembe 20:08:42 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 21:36:56
Galatasaray-Çaykur Rizespor CANLI
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri..
İLK 11’LER:
GALATASARAY: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Oğuz Kağan, Vetrih, Garmash, Samudio, Yan Sasse, Oğulcan
CANLI! GALATASARAY 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR
MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR...
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