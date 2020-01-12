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12 Ocak 2020 Pazar 20:55:40 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 21:13:07

Filenin Sultanları'ndan büyük başarı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesine çok etkili başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla maçın hemen başında 4-1 öne geçti. Almanya'nın rakibini file önünde durdurmak için üçlü bloklara başvurduğu sette farkı 6 sayıya kadar çıkaran milliler (13-7), disiplinli oyunundan taviz vermediği seti 25-17 kazandı.

Daha dengeli başlayan ikinci sette Lipmann ve Orthmann'ı durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, Eda Erdem Dündar'ın etkili servislerinden bulduğu sayılarla rakibine 9-6 üstünlük sağladı. Lipmann'ın dışarı giden smaç vuruşunun ardından durumu 22-19 yapan Türkiye, rakibine sayı vermediği bu bölümde Zehra Güneş, Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar'ın etkili performansıyla seti 25-19 kazandı ve 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette oyun disiplinini elden bırakmayan Türkiye, Naz Aydemir Akyol'un çizgiye gönderdiği etkili servisle molaya 9-6 üstün girerken, Hande Baladın ve Meliha İsmailoğlu'nun üst üste kazandığı sayılarla 4 sayılık avantaj yakaladı (15-11). Almanya'nın farkı kapattığı son bölümde, Orthmann'ın serviste hata yapmasıyla 23-22 öne geçen ay-yıldızlılar, art arda bulduğu sayılarla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Olimpiyatlara ikinci bilet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.

Salon: Omnisport

Hakemler: Daniele Rapisarda (İtalya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz)

Almanya: Geerties, Weitzel, Lipmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Möllers, Bock)

Setler: 25-17, 25-19, 25-22

Süre: 73 dakika (22, 23, 28)

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