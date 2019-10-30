Fetullah'ın oğlu Enes Kanter, Türkiye karşıtı tasarıya hayır diyen Ilhan Omar'ı hedef tahtasına oturttu

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

TASARIYA DESTEK VERMEDİ, FETÖ'CÜ ENES KANTER'İN HEDEFİ OLDU



Minnesota'yı temsilen Demokrat Parti sıralarından Temsilciler Meclisi'ne giren Ilhan Omar'ın, karar tasarısına destek vermeyip çekimser kalması FETÖ'cü Enes Kanter'in zoruna gitti. Ermeni soykırımı iftirasına destek veren FETÖ'cü Kanter, Omar'ı alçakça sözlerle hedef gösterdi.



HADSİZ SÖZLER



Çirkin ifadeler kullanan FETÖ'cü Enes Kanter skandal tasarıyı "Masum insanların öldürülmesini durdurmayı amaçlayan Türk yasa tasarısı" olarak nitelendirdi. Haddini aşan FETÖ'cü Kanter, Omar'ı para almakla suçladı, ayrıca Ilhan Omar'ın kararının 'hayal kırıklığı ve utanç vesilesi.' olduğunu söyledi.



FETÖ ELEBAŞI ARTIKLARINI KANTER’E YOLLUYORDU!



Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter, uzun süredir yurtdışında Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışıyor. FETÖ elebaşının bir videosunda çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalan artıkları Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’e verilmesini istediği ortaya çıkmıştı.