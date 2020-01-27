FETÖ’nün Belediye İmamı’na Beylikdüzü Belediyesi’nden adrese teslim’ ihale! Belediye çalışanlarına dava!

  • Bist 100
    121040
  • Dolar
    5,9494
  • Euro
    6,5571
  • Altın
    301,9370
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hidayet Türkoğlu: Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır Hidayet Türkoğlu: Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır
Yunan basınından hükümete sert çıkış: Türkiye'yi güçlendiriyoruz Yunan basınından hükümete sert çıkış: Türkiye'yi güçlendiriyoruz
Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti
Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü
TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi
İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı
Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden
İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı
LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında
Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı
Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı
Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı
Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton
Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi
Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci
Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi
Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu
Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde
Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu
Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:00:45 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 11:03:13

FETÖ’nün Belediye İmamı’na Beylikdüzü Belediyesi’nden adrese teslim’ ihale! Belediye çalışanlarına dava!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ın Beylikdüzü Belediyesi’nden gelirlerini arttıracağı’ iddiasıyla aldığı ihaledeki usulsüzlükler ortaya çıktı. Karaarslan’ın adrese teslim çıkılan ihaleyi sahte evrak verip kazandığı, belediye görevlilerinin ise bu duruma kayıtsız kaldığı anlaşıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Erkan Karaarslan’ın belediyenin gelirlerini arttıracağı iddiasıyla hangi usulsüzlükleri yaptığı detaylıca anlatıldı. Savcılık Erkan Karaarslan’ın da aralarında bulunduğu 10’u belediye çalışanı toplam 13 kişi hakkında ceza istedi.

Belediyesi'nden 'gelirlerini arttıracağı' iddiasıyla aldığı ihaledeki usulsüzlükler ortaya çıktı. Karaarslan'ın adrese teslim çıkılan ihaleyi sahte evrak verip kazandığı, belediye görevlilerinin ise bu duruma kayıtsız kaldığı anlaşıldı. Skandal olayla ilgili iddianame düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü Belediyesi'nce 10 Mayıs 2016 tarihince 'Yeni Gelir Kaynaklarının Yönetimi Kapsamında Gelirlerin Arttırılması İçin bir eylem planı oluşturulması, ilave gelir kaynaklarının yönetimi projesi kapsamında kullanılacak yazılımların temini hizmeti alımı işi' ihalesi açıldığı kaydedildi. Bu ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ARAŞTIRMA VE TESPİT OLMADAN İHALEYE ÇIKILMIŞ

İddianamede, Beylikdüzü Belediyesi'nin gelirlerini arttırmak için ihale yapıldığı savunması yapılmış olsa bile söz konusu ihalenin yapılmasının belediyeye ne tür bir katkı sağlayacağı, belediyenin gelirlerinin hangi şekilde nasıl arttırılacağı yönünde belediye yetkilileri tarafından herhangi bir saha araştırması yapılmadığı kaydedildi. Bir ihalenin belediye gelirlerini arttıracağına dair hiçbir veri kaydı yokken herhangi bir tespit ya da araştırma yapılmadan doğrudan ihaleye çıkıldığı ifade edildi.

İhalenin FETÖ şüphelisi Erkan Karaarslan'a ait firmaya bırakıldığı, teknik şartnamede yer alan projenin yazılımının teknik özellikleri ile ilgili olarak; Avcılar, Sarıyer ve Beylikdüzü Belediyeleri'nin ayrı ayrı hazırlanmış olduğu teknik şartnamelerde yer alan projenin yazılımının teknik özelliklerinin her üç şartnamede de aynı olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı kontrolörleri tarafından Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Sarıyer ve Silivri Belediyeleri'nde yapılan incelemeler neticesinde adı geçen belediyeler tarafından yapılan benzer bazı ihalelerin teknik şartnamelerinde benzer sınırlayıcı şartlara yer verildiği anlatılan iddianamede, teknik şartnamede yer alan ihaleye katılacak istekli de arana şartların rekabeti kısıtladığı, adeta adrese teslimi sağlamak için gerekli olan şartlar olduğu kaydedildi.

ŞARTLAR DİREK ERKAN'I İŞARET ETMİŞ

İddianamede, "Proje yöneticisi olacak kişinin kitap yazarı olması, mali müşavir belgesine sahip olması, yüksek lisans yapmış olması ve en az on yıl kamu kurumunda merkezi denetim elemanı olarak çalışmış olması şartlarının doğrudan 'Maliye Bakanlığı'nca Muhasebat Baş Kontrolörü' olarak 14 yıl çalışmış, yüksek lisansını yapmış, (ancak doktorası olamayan), Mali Müşavir belgesine sahip; mali sorunlar, taşınır yönetmeliği ve muhasebe üzerine ona yakın kitabı bulunan 'Erkan Karaarslan'ı işaret etmekte olduğu aşikardır" denildi.

"ADRESE TESLİM İHALE"

Sabah'ın haberine göre; Kamu İhale Kanunu'nun açık ihale yapılmasını ve en az üç isteklinin katımını zorunlu tuttuğu bir ihalenin teknik şartnamesinde bu şekilde şartların yer almasının aslında tek geçerli teklifin olduğu anlamına geldiği, adrese teslim ihale olduğu ifade edildi. İddianamede, bu durumun kamu ihalesinin temel ilkelerinden olan rekabet, eşitlik, saydamlık, kamu denetimi ilkelerine açıkça aykırı olduğu anlatıldı.

İhaleye katılırken Yeküd isimli firma tarafından verilmiş gibi gösterilen teklifin sahte olduğu, bu durumun ise ihaleye üçüncü bir firmanın da aslında teklif göndermediği halde isteliymiş gibi teklif göndererek zorunluluk şartı olan üçüncü isteklinin temin edilmiş olmasını sağladığı ifade edildi.

USULSÜZ ŞEKİLDE O FİRMAYA VERİLDİ

Mali yeterliliği olmayan E-yöntem firmasının 15 bin 311 lira eksik olan iş deneyim belgesinin kabul edilerek yeterliymiş gibi gösterildiği ve ihalenin usulsüz bir şekilde tek katılan firmada bırakıldığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen söz konusu ihalede, ihale komisyonu üyelerinin ve ihale yetkilisinin de evrak üzerinden yapacakları basit bir inceleme ile İçişleri Bakanlığı kontrolörleri tarafıdan yapılan tespitlere vakıf olmalarının mümkün olduğu belirtildi. Ancak şüphelilerin yapmaları gereken asgari incelemeyi bile yapmadıkları ifade edildi.

İddianamede, E-yöntem firması yetkilileri olarak sahte iş deneyim belgesi üreten Erkan Karaarslan, akrabası ve çalışanı Çiğdem Şanlı ve çalışanı Ebubekir Deligöz'ün yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi'nin ihaleye katılma koşullarına sahip olmayan E-yöntem firmasının ihaleye katılmasını sağlayan ve ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak eden 10 çalışanı hakkında ceza talep edildi.

Şüpheliler ilerleyen günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçundan yargılanmak üzere hakim karşısına çıkacak

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ