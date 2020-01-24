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24 Ocak 2020 Cuma 09:21:14 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 09:24:30

Fenerbahçe'nin Nana Opoku Ampomah transferine bonservis engeli

Fenerbahçe'de transfer harekatı TFF'nin mali kriterlerine rağmen sürüyor. Sarı lacivertlilerin Nana Opoku Ampomah için Düsseldorf ile görüştüğü iddia edildi.

Transfer hamleleri TFF'nin mali kriterlerine takılan Fenerbahçe ile ilgili yeni imza ihtimalleri yazılmaya devam ediyor.

Ghanaweb.com'un haberine göre sezon başında Beveren'den Düsseldorf'a 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Nana Opoku Ampomah için sarı lacivertliler görüşme gerçekleştirdi. İddiaya göre menajerler aracılığı ile yapılan ilk görüşmenin olumlu olmasına rağmen Düsseldorf kulübünün oyuncu için bonservis bedeli istemesi üzerine görüşmeler tıkandı.

Haberde, oyuncunun Düsseldorf'a transfer edilmeden önce Fenerbahçe tarafından izlendiği, ancak transfer olmayınca sarı lacivertlilerin Kış transfer döneminde yeniden talip olduğu iddia edildi.

Oyuncunun Düsseldorf'ta fazla süre alamaması sebebiyle yeniden Belçika'ya dönmek istediği de belirtiliyor. Yazılanlara göre Belçika'nın büyük kulüplerinden Genk, Club Brugge ve Royal Antwerp bu transfer için en istekli kulüpler durumunda.

Beveren'de 65 maçta 14 gol 10 asist yapan Opoku'nun mevkiisi ise sol kanat ancak oyuncu her iki kanatta da oynayabiliyor.

(Sporx)

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