19 Temmuz 2019 Cuma 09:17:10 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:23:21
Fenerbahçe Eljif Elmas'ı Napoli'ye sattığı gibi Luiz Gustavo'yu kadrosuna katacak
Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği ön libero Luiz Gustavo’yu Fenerbahçe’nin Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferinden sonra gelecek parayla alacağı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler’in bu oyuncunun bonservisi için Marsilya’ya 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak 8 milyon euroluk bir rakamla karşılaştığı Fransız basınında yer almıştı. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Sambacı’yı Marsilya 2017’de Wolfsburg’tan 10 milyon euro ödeyerek almıştı. Gustavo geçen sezon 38 maçta 4 gol attı.
(Star)
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