Fed, faiz kararını açıkladı

Faiz oranının sabit tutulması kararının oybirliği ile alındığının belirtildiği açıklamada, işgücü piyasasının güçlü kaldığı ve mevcut faiz oranlarının ekonomik büyümeyi destelemek için uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, küresel gelişmelerin ve enflasyonun izleneceğine dikkat çekilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verilmedi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı, ortalama faiz beklentisinin ise 2019 için yüzde 1,6 (önceki yüzde 1,9), 2020 için 1,6 (önceki 1,9), 2021 için yüzde 1,9 (önceki yüzde 2,1) ve 2022 için de yüzde 2,1 (önceki 2,4) olduğu paylaşıldı.

Açıklamada, bu yıl işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 için yüzde 3,5, 2021 için ise yüzde 3,6 olduğu, bankanın para politikasının yüzde 2'lik enflasyon hedefi için uygunluk gösterdiğinin altı çizildi.

Fed açıklamasında, yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, ekonomik verilerin yakından izlendiği belirtildi.

Fed yetkilileri büyüme tahminlerini değiştirmeyerek, ABD ekonomisi bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,2'de, 2020 büyüme tahminini yüzde 2'de, 2021 büyüme tahminini ise yüzde 1,9'da tutmaya devam etti.

Bu yıl 3 kez faiz indirimine giden Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

Bu kararın ardından Fed'in son 3 toplantıda üst üste gerçekleştirmiş olduğu faiz indirim serisi son buldu.

Fed, son olarak 30 Ekim tarihinde açıkladığı faiz kararında faizlerde 25 baz puan indirime gitmiş ve 1.50-1.75 aralığına çekmişti. Fed'in bir sonraki faiz toplantısı 29 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.

Fed'in 2019 yılı içerisindeki faiz kararları şöyle:

29-30 Ocak - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

19-20 Mart - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30 Nisan-1 Mayıs - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

18-19 Haziran - Değiştirmedi - (2.25-2.50)

30-31 Temmuz - 25 baz puan indirim - (2.00-2.25)

17-18 Eylül - 25 baz puan indirim - (1.75-2.00)

29-30 Ekim - 25 baz puan indirim - (1.50-1.75)

10-11 Aralık - Değiştirmedi - (1.50-1.75)