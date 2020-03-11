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11 Mart 2020 Çarşamba 07:28:42 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:29:57

Farklı illerden gelen öğrenciler Diyarbakır'daki 7 okulda Sezai Karakoç'u anlatacak

Anadolu Mektebi'nin Diyarbakır'da düzenlediği etkinlik kapsamında 14 şehirden gelen 40 öğrenci, kentteki 7 okulda "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" panelinde sunum yapacak.

Anadolu Mektebi Diyarbakır'da 7 okulda şair, yazar, düşünür ve siyasetçi Sezai Karakoç'u anlatacak.

40'a yakın şehirde 2 bine yakın öğrencisiyle yazar okumalar yapan Anadolu Mektebi, Diyarbakır ve Sezai Karakoç'un memleketi Ergani ilçesinde 3 gün sürecek "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinliği düzenledi.

Bu kapsamda 14 şehirden gelen 40 öğrenci kentteki 7 okulda gerçekleştirilecek panellerde sunum yapacak.

Programda Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "En Sevgili" adlı oyun ve "Gün Doğmadan" adlı belgesel gösterimi ile sergi ve şiir dinletisi de yer alıyor.

Diyarbakır Öğretmenevinde düzenlenen panelin açılışında Van'dan gelen lise öğrencisi Esra Nur Albayrak, "Yok Oluş Girdabında Varlık Mücadelesi", Ankara'dan gelen üniversite öğrencisi Ali Anıl Şenir "Sezai Karakoç ve Devlet Mefhumu", İstanbul'dan gelen üniversite öğrencisi Şeyma Sarı "Sezai Karakoç'ta Medeniyet Tasavvuru", Konya'dan gelen lise öğrencisi Beyza Dağlı ise "Sezai Karakoç'un Eserlerinde İnsan" başlıklı sunum yaptı.

"Diyarbakır'a eğitim, kültür faaliyeti yansısın istiyoruz."

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de Sakarya'da küçük bir grupla üniversitede başlayan Anadolu Mektebi'nin 2016'da Milli Eğitim Bakanlığının himayesinde liselerde yaygınlaştığını söyledi.

Amaçlarının Türk kültürünü, sanatını, edebiyatını Anadolu coğrafyasındaki ortak kültürü büyütmeye çalışan yazarları çocuklara okutmak olduğunu ifade eden Güçlü, "Diyarbakır'dan Anadolu'ya bir kültürel program aksetsin istiyoruz. Diyarbakır'a eğitim, kültür faaliyeti yansısın istiyoruz." dedi.

Güçlü, batı illerindeki gençlerin bölgeyi, bölgedekilerin de başka kentleri ziyaret ederek birbirlerini tanımalarını istediklerini aktararak gençlerin aynı duygu ve düşünce dünyası içerisinde büyüme imkanını yakalaması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

"Diyarbakır'a gelirken elbette Diyarbakırlı bir yazarı seçerek geldik. Sezai Karakoç Anadolu Mektebi'nin 12 yazarı arasında yaşayan 2 yazardan biri." ifadesini kullanan Güçlü, şöyle konuştu:

"Erken yaşlarda bir disiplin içerisinde kendi toplumunun değerlerini yüceltmek isteyen yazarları okuduklarında bu çocukların dünyasında çok güzel gelişmeler oluyor. Lise çağındaki bir çocuğun bu konularda bu kadar rahat konuşabilmesi ancak emekle oluyor. İlerleyen zamanda toplumda bu insanlar çok önemli roller üstlenecekler."

"Öz güvenleri gelişiyor"

Van Erciş'ten programa katılan sınıf öğretmeni Yıldız Taşdemir, 2013'te üniversite öğrencisiyken Anadolu Mektebi ile tanıştığını ve atandıktan sonra Erciş'te bu mektebi kurduğunu belirtti.

İlçede 70'e yakın öğrenciyle okuma yaptıklarını dile getiren Taşdemir, öğrencilerle dönem boyunca okuma yaptıklarını, seçtikleri bir konuda hazırladıkları metinle ülke genelindeki panellere katılma şansı elde ettiklerini aktardı.

Taşdemir'in bu etkinliklerin öğrenciler üzerindeki etkisine değinerek, "Bu süreç onlara iyi bir okuyucu, yazar, konuşmacı olmayı ve daha iyi algılayabilmeyi kazandırıyor. İnsanlarla iletişim yönünde de öz güvenleri gelişmiş oluyor." diye konuştu.

Panelist öğrencilerden Şeyma Sarı, kente Karakoç'u konuşmak için geldiklerini söyledi.

Sezai Karakoç'un bütün kitaplarını okuduğunda farklı bir dünyaya açıldığını belirten Sarı, "Onun doğduğu, büyüdüğü şehre geldim. Burada olmak çok değerli ve kıymetli. Bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esra Nur Albayrak ise Karakoç'un kitaplarından kenti az da olsa tanıma fırsatı bulduğunu aktararak, "Diyarbakır gerçekten bende merak duygusu uyandırdı. Karakoç, memleketini kitaplarında kadim bir şehir olarak dile getirmiş. Sezai Karakoç'un anlattığını yüreğimizde hissederiz." ifadesini kullandı.

(AA)

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