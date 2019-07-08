F.Bahçe'nin Muriç için vereceği bedel belli oldu

Çaykur RizeSpor Başkanı Hasan Kartal TRT Spor'un canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, "Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla 5 milyon Euro'yu bulacak" dedi.

"VEDAT'IN İYİLİĞİ İSTEDİK"

"24 yaşındaki bir çocuğun kulüp başkanı gibi düşünmesi mümkün değil. Onunla bizim bakış açımız farklı. Biz Vedat'ı çocuğumuz olarak gördük, onun iyiliğini düşündük. Yapmış olduğu açıklamanın art niyetli olduğunu düşünmüyorum, onun iyiliğini istedik."

"ALBAYRAK'LA GÖRÜŞMEM OLMADI"

"Abdurrahim Albayrak'ın aradığına dönmedim gibi bir şey yok, onla bu konuyu görüşmedim. İstanbul'da başka arkadaşlarımız var, onların onlarla görüşmesini istedim. Ben Ankara'daydım. Vedat Muriç, Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu kendisine söyledik. Fenerbahçe'den alacağımız oyuncuları teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz belirleyecek."