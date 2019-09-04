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04 Eylül 2019 Çarşamba 14:53:34 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:08:42

Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti

Star Gazetesi yazarı Ersoy Dede, bugünkü köşesinde AK Parti'den ihracı gündeme gelen isimlerin kopardığı fırtınayı köşesine taşıdı.

Star yazarı Ersoy Dede bugünkü köşesinde, bir süredir yeni parti kuracağı iddia edilen isimlerin AK Parti'den ihracı gündeme geldiğinde neden fırtına kopardıklarını irdeledi. Bir süredir içinde olduğu AK Parti'ye karşı söylemleriyle gündemde yer edinmeye çalışan Ahmet Davutoğlu'nun amacının parti kurmak olmadığı Başkan Erdoğan'ı düşürerek kurulduğu günden bu yana halkın büyük takdirini alan partiden ekibiyle birlikte ayrılmasını sağlamaktı.

Ersoy Dede bugün Ahmet Davutoğlu'nun asıl hedefini deşifre ederken Başkan Erdoğan'ın da tek hamleyle yapılmak istenen operasyonu dağıttını kaydetti.

İşte Ersoy Dede'nin yazısının ilgili bölümü;

Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilince feryat ettiler. Kıyameti koparttılar. Niye? Vay efendim partiden nasıl atılırlarmış?! Arkadaş iyi de 2016 Mayıs’tan beri harıl harıl çalışmıyor musunuz? “Eski hâl muhal; ya yeni hâl ya izmihlal” falan çorba yapıp karıştırmıyor musunuz? Son seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çatı aday çıkarmaya kalkmadınız mı? 16 Nisan sürecinde kapı kapı dolaşıp ‘aman bu yeni düzenlemeye oy vermeyin’ diyerek ‘hayır’ kampanyası yürütmediniz mi? Ya hu siz zaten mevcut halde AK Parti’de değilsiniz zaten. Peki ihraç söz konusu olduğunda kopartılan fırtına niye? Çünkü bu son hamleyle maskeler düştü. Çünkü bu ekip, AK Parti’ye alternatif bir siyasi hareket yürütüyormuş gibi görünse de asıl hedef “Erdoğan’sız AK Parti”ydi. Yani yeni parti falan kurmak istemiyorlardı Erdoğan’ı devirmeye çalışıyorlardı. İstiyorlardı ki, Erdoğan ekibini toplayıp yeni bir parti kursun AK Parti de her şeyiyle bu ekibe kalsın. Onlar da sağda/solda “partiyi gençleştirdik” falan diye “yeni hâl” politikaları üretsinler. Bir şey söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan bir siyasi dahidir. Tek hamlede bu operasyonu darmadağın etti. “Yeni hâl” istiyordunuz, işte buyurun “en yeni hâl bu hâl” dedi. Şimdi kim ne yapmak istiyorsa yapsın artık. Herkesin yolu açık olsun.

ASIL PATRON BENİM MESAJLARI

 Partiden ihraç edilmek mağduriyet doğurmaz

Hikaye kısa ve net aslında. Recep Tayyip Erdoğan’a vekalet etmek ve ülkeyi başkanlık sistemine götürmek üzere Başbakanlığa getirilmiş olan Davutoğlu bunu başaramayınca görevi bırakmak zorunda kaldı. Bu kadar. Tek tek o günlere dönüp... YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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