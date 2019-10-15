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15 Ekim 2019 Salı 08:59:54 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 10:13:51

HDP'nin belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişi gözaltına alındı. Hakkari'de Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı gözaltına alınırken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK ve KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Yıldız Çetin ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

SABAHA KARŞI OPERASYON

Hakkari'de de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kahraman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belediyede arama yapılırken, polis, bina çevresine kimseyi yaklaştırmıyor. Yüksekova Belediye Başkanı İrfan Sarı da aynı saatlerde polis tarafından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Her iki belediye başkanının gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmadı.

NUSAYBİN'DE BAŞKAN VE İKİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı.

(DHA)

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