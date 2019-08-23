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23 Ağustos 2019 Cuma 17:27:17 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:28:44

Emine Bulut’u katleden Fedai Baran’la ilgili flaş gelişme! Cani hakkında iddianame hazırlandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut’u katleden Fedai Baran’la ilgili canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan iddianame hazırladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Kırıkkale ilimizde 18/08/2019 tarihinde Emine BULUT’un boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin görüntülerin sosyal ve görsel medyada yer alması üzerine basın açıklaması yapılmasına lüzum görülmüştür” denildi.

Açıklamada Emine Bulut’un yanında kızı varken 6 yıl önce boşandığı eski eşi Fedai Varan’la karşılaştığı, caninin Bulut’u boğaz, sol kol ve göğüs kısmından bıçakladığı belirtildi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Emine Bulut kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cani kısa bir süre sonra Bahşili köprüsü altında yakalandı. Emine Bulut’u katleden cani tutuklanarak Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERE YAYIN YASAĞI

Açıklama şöyle: Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.

CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRME

Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir.

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