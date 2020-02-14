14 Şubat 2020 Cuma 10:16:04 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:51:29
TBB'den emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması!
Emekliye promosyon ne zaman verilecek? aylardır emeklilerin gündeminde yer alıyordu. Bankalar ve SGK'nın aynı masaya oturacağı konuşulurken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemesi görüşmesiyle ilgili iddialara açıklık getirdi. TBB, herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti.
TBB'den yapılan açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların TBB ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruluşlarınca haberler yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmadığı bildirildi.
Ayrıntılar Geliyor.
(AA)