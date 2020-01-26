Elazığ'da enkaz altındaki 4 kişi daha çıkarıldı
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürerken, 3 kişi enkazdan çıkarıldı. Mustafa Paşa'da ise bir kişiye ulaşıldı, sağlık durumu belirsiz. Hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürerken, 38'inci saatte ekipler yeni sedye istedi.
Sürsürü'de depremde yıkılan bir binanın birinci katına ulaşıldı.
Ekipler yeni sedye istedi. 3 kişi enkazdan çıkarıldı. Ancak sağ olup olmadıklarına dair henüz bilgi verilmedi. Resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişiye ulaşıldı, durumu henüz belirsiz.
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