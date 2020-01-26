Elazığ'da enkaz altındaki 4 kişi daha çıkarıldı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürerken, 38'inci saatte ekipler yeni sedye istedi.

Sürsürü'de depremde yıkılan bir binanın birinci katına ulaşıldı.

Ekipler yeni sedye istedi. 3 kişi enkazdan çıkarıldı. Ancak sağ olup olmadıklarına dair henüz bilgi verilmedi. Resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişiye ulaşıldı, durumu henüz belirsiz.

Ayrıntılar geliyor...