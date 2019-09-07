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07 Eylül 2019 Cumartesi 14:18:12 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:21:44

İBB'den bir skandal daha! Ekrem İmamoğlu İSMEK'leri kapatıyor mu?

Göreve gelmesiyle birlikte zam ve işçi kıyımı yapan Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Türkiye'nin en büyük halk üniversitesi olarak tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK var. Göztepe'de bulunan İSMEK’e binası yetersiz ve deprem riski yüksek olduğu iddiasıyla kilit vuruldu ancak altında bulunan marketin açık olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin en büyük halk üniversitesi olarak tanımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (İSMEK) operasyon başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent enstitüleri açmak için İSMEK'leri kapatıyor.

İmamoğlu'nun "Biz İSMEK'in yanına modern kent enstitüsü diye tariflediğimiz bir yapıyı oluşturacağız" şeklindeki açıklamasının ardından İSMEK'e ait 37 kurs merkezi kapatıldı.

Merkezlere, binaları yetersiz ve deprem riski yüksek olduğu iddiasıyla kilit vuruldu. Ancak binalarda kapatılan kurs merkezlerinin altında büyük marketler veya noterler faaliyet gösteriyor.

İBB, İSMEK eğitmenlerine telefon mesajı ile kursların kapatıldıklarını bildirmiş, eğitmenlere yeni görev yerlerine ilişkin bilgi verilmemişti. İSMEK'te kısmi süreli (part-time) çalışacak bin 676 öğretmenin sözleşmesi de yenilenmedi. İSMEK eğitmenlerinin tek tek İBB'de sorgulandığı ortaya çıktı.

kutu// İSMEK 2019-2020 döneminde kurslara öğrenci kabulü 9–13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.İSMEK'te öğrenci kayıt süresinin kısaltılması da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında 20 ila 25 gün süren öğrenci kayıtlarının 4 güne düşürüldüğü öğrenildi.

İSMEK kurslarına kayıt süresinin daraltılması öğrenci sayısının düşürüleceği ve kursların kapatılması için gerekçe yapılacağı belirtiliyor. İSMEK eğitmenleri, kayıtların 9 Eylül'de başlayacak olmasına rağmen yerleşeceği bölümü bilememenin tedirginliğini yaşıyor.

İSMEK'te ders veren eğitmenlere baskı var. Eğitmenlerin diploma, belge, sertifikaları ve kişisel bilgileri İSMEK kayıtlarında mevcut olmasına rağmen bütün kurs eğitmenlerinden CV'leri, diploma ve meslek sertifikaları noter tasdikli istendi. Eğitmenlerden noter makbuzlarının özellikle istenmesi dikkat çekiyor.

Eğitmenlere sözlü mülakatlarda şunlar soruluyor:

* Böyle yüksek bir kariyerin var. Neden İSMEK'tesiniz?

* Neden İSMEK'te çalışıyorsunuz?

* Kaç yıldır İSMEK'te çalışıyorsunuz?

* Maaşlarınız yeterli mi?

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