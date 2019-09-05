Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! Makam aracı diye İBB'nin bisikletlerini de Yenikapı'ya getirdi
Bin 717 makam aracı iddiası tutmayan İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, en azından sayıyı tutturabilmek adına belediye bünyesinde ne kadar araç varsa Yenikapı'ya topluyor. Hizmet araçlarının bile makam aracı olarak getirildiği Yenikapı'da en dikkat çeken ise bisikletler oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimatla belediye bünyesindeki tüm araçlar Yenikapı'da toplanmaya başladı. Gece yarısından itibaren başlayan araç sevkiyatları henüz son bulmadı. Çekilen fotoğraflarda, İBB bünyesindeki bazı bisikletlerin de Yenikapı'ya götürüldüğü görüldü.
BUNLAR MI MAKAM ARACI
Zabıta ekiplerinin kullandığı araçların, kamyonetlerin ve üzerinde Hizmet Aracı yazan araçların da alanda toplanması İBB'nin bu atağıyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Bilindiği üzere; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanması durumunda makam araçlarının Yenikapı'da sergileneceğini söylüyordu.
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