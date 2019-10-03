03 Ekim 2019 Perşembe 07:58:47 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:02:30
Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Akdeniz'de, Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.
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