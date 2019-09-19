  • Bist 100
    101930
  • Dolar
    5,6819
  • Euro
    6,2740
  • Altın
    274,5850
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yozgat'ta feci kaza! Uzman onbaşıdan acı haber Yozgat'ta feci kaza! Uzman onbaşıdan acı haber
Otomobilde sıkışan sürücünün çektiği acı yüzüne yansıdı Otomobilde sıkışan sürücünün çektiği acı yüzüne yansıdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü
İzmir'de evde çıkan yangında buzdolabı patladı: 3 yaralı İzmir'de evde çıkan yangında buzdolabı patladı: 3 yaralı
'Terim’in sicili bozuk' 'Terim’in sicili bozuk'
Husilerden BAE'yi de vurma tehdidi Husilerden BAE'yi de vurma tehdidi
Başakşehir Roma'yı yakacak! İşte muhtemel 11'imiz Başakşehir Roma'yı yakacak! İşte muhtemel 11'imiz
ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak
Fırtına'nın zor sınavı! İşte muhtemel 11'imiz Fırtına'nın zor sınavı! İşte muhtemel 11'imiz
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'da beyaz sayfa! İşte muhtemel 11'imiz Avrupa'da beyaz sayfa! İşte muhtemel 11'imiz
Başkan Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı Başkan Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı
'Türkiye, Ukrayna'nın kara gün dostudur' 'Türkiye, Ukrayna'nın kara gün dostudur'
PSG Real Madrid'i sahasında parçaladı PSG Real Madrid'i sahasında parçaladı
'İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil somut planlarla gelin' 'İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil somut planlarla gelin'
Karaman: 'İşimizin zor olduğunu biliyoruz' Karaman: 'İşimizin zor olduğunu biliyoruz'
Abdullah Avcı'dan eleştirilere sert yanıt Abdullah Avcı'dan eleştirilere sert yanıt
Abdurrahim Albayrak skordan memnun Abdurrahim Albayrak skordan memnun
Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek
Radamel Falcao Galatasaray'a güveniyor Radamel Falcao Galatasaray'a güveniyor
Instagram'a beklenen özellik geldi! Instagram'a beklenen özellik geldi!
Ankara'da çocuk parkında dehşet! Ankara'da çocuk parkında dehşet!
Valbuena Olympiakos'u ayağa kaldırdı Valbuena Olympiakos'u ayağa kaldırdı
Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 01:12:13 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 01:13:03

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi'nin açılışı törenine katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi. Görüşmesine dair soysal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Kardeş Kırgızistan'ın Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmini gerçek potansiyeline çıkarmak için gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ