Dilber Ay kaç yaşında öldü, ölüm sebebi nedir?

Dilber Ay kimdir, kaç yaşında, neden öldü sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Haci Aga, Noldu Gardaş, Belli Belli, Ellerin Olmuş gibi albümleri olan Dilber Ay biyografisi ve hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Dilber Ay kaç yaşında, neden öldü? Dilber Ay şarkıları nelerdir? Hastaneye kaldırılan Dilber Ay hayatını kaybetti.

Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.

DİLBER AY'IN ÖLÜM HABERİ ÜNLÜLERİ YASA BOĞDU

Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın ölüm haberi sonrası sanat camiasından birçok isim başsağlığı mesajları paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses; mesajında, "Dilberay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim... Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hem aklımda kalacak. Merhumeye ALLAH’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim... Mekanı cennet olsun inşALLAH." ifadelerine yer verdi.

Semiha Yankı ise Instagram hesabından, "Işıklarda uyu...Dilber Ay...Çok üzgünüm.çok" mesajını paylaştı.

Armağan Çağlayan da Instagram hesabından Dilber Ay'ın bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu kadar erken gitmek zorunda değildin Dilber Abla.... çok üzüldüm ya hu! Öyle böyle üzülmedim ! Yattığı yer Nur olsun...." ifadelerini kullandı.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALDI

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, resmi adı Dilber Karakaş. 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde doğdu. Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yaptı.

İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı. 1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Bir röportajında evliliğiyle ilgili konuşan Dilber Ay, “İlk günkü sevgi ve heyecan ikimizde de hâlâ var. Zaten olmasa bugünlere gelemezdik.” açıklamasında bulunmuştu.

DİLBER AY ALBÜMLERİ

Dilberay - Dilberay (1974)

Dilberay - 3 - Türküola (1975)

Dilberay - Meyrik (1981)

Dilberay - HazaL (1986)

Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)

Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)

Dilberay - Postaci Emmi (1990)

Dilberay - Oturak Havaları (1990)

Dilberay - Yandim Eyvah (1993)

Dilberay - Dağlar Oy (1993)

Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)

Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)

Dilberay - Barak Kızı (1996)

Dilberay - Ölesen Gelin (1999)

Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)

Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)

Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)

Dilberay - Maraşlı Gelin (2004)

Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)

Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)

Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)

Dilberay - Ellerin Olmus (2008)

Dilberay - Ötme Bülbül (2009)

Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)

Dilberay - Darıldım Sana (2011)