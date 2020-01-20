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20 Ocak 2020 Pazartesi 09:52:49 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:18:27

Cumhurbaşkanlığı: Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Berlin Zirvesi açıklamasında, "Zirve, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir." denildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin'deki Libya konulu zirveyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.

Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir"

 

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