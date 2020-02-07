07 Şubat 2020 Cuma 16:47:17 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 16:52:52
Çin'den gelen ürünlerin ithalatı durduruldu
Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık."
Bakan Koca yaptığı açıklamada 'Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik' ifadelerini kullandı.
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