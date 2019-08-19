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19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09:51 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12:10

Çin yeni iletişim uydusu Zhongxing-18'i yörüngesine fırlattı

Çin, bugün Zhongxing-18'i iletişim uydusunu Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Çin, bugün bir sivil iletişim uydusu olan ChinaSat 18'i (Zhongxing-18) Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Türkiye saati ile 14:55'te yörüngesine fırlattı.

Zhongxing serisi uyduları, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen DFH-4 (Dongfanghong-4) haberleşme uydu platformunu temel alıyor. Yeni nesil büyük bir telekomünikasyon uydu platformu olan DFH-4 uyduları ise, uluslararası gelişmiş uydu platformları ile çıkış gücü ve iletişim kapasitesi sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Bu platform, yüksek kapasiteli yayın iletişimi, yeni nesil doğrudan yayın, yeni nesil izleme ve veri aktarımı ile bölgesel mobil haberleşme gibi alanlarda kullanılabiliyor.

ÇİN'İN ROKETLERİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Long March 3B roketi’nin Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldıktan sonra uyduyu gönderip atmosfere geri girmesinin ardından hesaplanan düşüş bölgelerinde uyarı ve tahliye gibi önlemler alınmasına rağmen yaşam alanlarında tehlike oluşturduğu sıkça görülüyor. Xichang Uydu Fırlatma Merkezi her ne kadar ormanlık bir alanda kurulu olsa da çevresinde köyler ve kasabalar bulunuyor. Roket atmosferde parçalanıp dünyaya geri düştüğünde ise bazı parçalar yerleşim alanlarına düşebiliyor.

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